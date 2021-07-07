بطل مسلسل "رجلان ونصف".. لماذا اعتزل واحد من أغنى نجوم هوليوود؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نال مسلسل سيت كوم الكوميدي Two and a Half Men (رجلان ونصف) شهرة واسعة إبان عرضه، وحقق المسلسل مشاهدات تجاوزت 15 مليون في أسبوع واحد.

وكان الممثل أنجوس تيرنر جونز من أهم أسباب نجاح المسلس؛ حيث كان جزء طيلة عرضه لمدة 13 موسمًا.

وفقًا لموقع "ذا ثينجز" الأمريكي، جنى الممثل أنجوس تيرنر أموالًا طائلة بفضل مشاركته في المسلسل منذ كان طفلًا، إلى حد يكفل له عيشًا رغدًا طيلة عمره حتى لو اعتزل الفن.

واختار "أنجوس" هجر التمثيل بالفعل، رغم نجاحه في المسلسل الكوميدي، وتحوله إلى واحد من أهم أطفال هوليوود عند طرح المسلسل عام 2003.





وتلقى أنجوس أجرًا ضخمًا إبان مشاركته في المسلسل، وصل إلى 300 ألف دولار في الحلقة الواحدة، فضلًا عن الإضافات والتي كانت تصل بأجره إلى نصف مليون دولار.

وذكر الممثل أن أسباب نجاحه في المسلسل كانت بفضل استمتاعه بوقته، حيث كان يقضي وقتًا ممتعًا بصحبة أبطال المسلسل تشارلي شين وجون كراير، لم يكن يعتبر الأمر وظيفة وإنما فرصة للاستمتاع.

وبمرور الوقت، تغير الوضع بالنسبة للممثل، الذي صرح أنه لو عاد به الزمن للوراء ما كان سيدخل عالم الفن؛ لذلك قرر هجر عالم الفن بلا رجعة.





وأشار الموقع إلى أن أنجوس اختار أن يبادل الفن بحياة اعتيادية، وسجل في جامعة كولورادو الأمريكية، ليعيش حياة طبيعية مستمتعًا بالبعد عن الأضواء.

واعترف "أنجوس" بأنه يقضي وقته بصحبة العائلة والأصدقاء ولا يشعر أنه يفتقد أي شيء.

وأوضح أنجوس أن تدينه لعب دورًا في هجره هوليوود؛ إذ أن تواجده في مسلسل مثل "رجلان ونصف" لا يتناسب مع قيمه الدينية.



