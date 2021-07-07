هكذا احتفل سامح حسين بعيد ميلاد ابنته "مريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان سامح حسين، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد ابنته "مريم".

ونشر سامح، صورة تجمعه بها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة 7/7 عيد ميلاد القمراية مريومة.. ربنا يحفظها ويسعدها هي وكل حبايبكم يا رب".

سامح حسين متزوج من خارج الوسط الفني ولديه ابنتان هما "فاطمة ومريم".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

العرض موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.