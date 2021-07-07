خالد القيش لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لهذا السبب اعتذرت عن مسلسل “شتي يا بيروت” لعابد فهد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعتبر الممثل خالد القيش من اهم الممثلين في الدراما السورية لكنه اخيرا خاض تجربة المشاركة في الاعمال العربية المشتركة وآخرها كان مسلسل “للموت” الذي عرض في رمضان الماضي ورغم تعرضه للانتقادات على دوره الا ان خالد القيش يقول لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “انا افتخر بتجربتي في مسلسل “للموت” لان هذا العمل كان مميزا والشخصية التي لعبتها كانت امتحانا جديدا لي وهي ان اقدم هذا النوع من الناس الذين تٌستغل نقطة ضعفهم رغم انه كان انسانا ناجحا في حياته المهنية، لذا اعتبر هذه التجربة ممتازة في مسيرتي الفنية بغض النظر عن معاتبة الناس لي خاصة اولئك الذين قارنوا بين ادواري السابقة ودوري في “للموت” واعتبر ان التنوع هو اهم شيء بالنسبة للممثل”.

وعن عدم مشاركته في مسلسل “شتي يا بيروت” الذي سيبدأ تصويره قريبا في لبنان من بطولة عابد فهد وزينة مكي ومجموعة من الممثلين فقال “اعتذرت عن هذا العمل لضيق الوقت وبسبب ظروف معينة لم تتوافق مع اوقاتي علما ان العمل مع الاستاذ عابد فهد امر مغر لكن الظروف حالت دون هذا التعاون”.

فيما يتعلق بتجربته في مسلسل “هند خانم” الذي غادره قبل انهاء تصويره فأكد ان هذا الموضوع طويت صفحته اذ ان تصويره استمر اكثر من سنة ونصف لكن جائحة كورونا والاقفال التام في لبنان حال دون سفري الى بيروت لاستكمال التصوير ما جعل المنتج مروان حداد يستعين بالممثل يورغو شلهوب في الحلقات الاربعة الاخيرة.

وبشأن الشهرة التي نالها ممثلون سوريون في الفترة الاخيرة يقول “منذ ان تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وانا على قناعة تامة بأنه لا يوجد دور صغير ودور كبير بل ممثل كبير وممثل صغير واعتقد ان البروباغندا الاعلامية هي التي تقف وراء شهرة بعض الممثلين ولكنني لا اقتنع بهذا الموضوع بل انا على قناعة بان الممثل هو الذي يعيش في قلوب الناس والذي يتذكرون ادواره وبالنسبة الى الممثل النجم فهو الممثل المعروف ولكن ليس بالضرورة ان يكون ممثلا جيدا.

وعن حصوله على الاقامة الذهبية من دولة الامارات قال: احب ان اشكر هذا البلد وحكامه ووزارته واعتبر هذه الاقامة الذهبية وسام على صدري.

وبسؤاله عن الموسم الرمضاني الماضي اوضح القيش انه لم يكن سهلا خاصة وانه صور لمسلسل “حارة القبة” 60 حلقة للعرض على جزئين وبعد ذلك بدا تصوير مسلسل “للموت متاخرا واستمر التصوير حتى 27 رمضان.

وعما اذا كان الممثل يتشتت في حال صوّر اكثر من عمل في وقت واحد اجاب ان ذلك ممكنا لكنه شخصيا لم يمر بهذه التجربة لانه انتهى من اول مسلسل ثم دخل في الثاني.