وفاة الفنان الهندي ” ديليب كومار ” عن عمر ناهز 98 عاما .. ونجوم بوليود يودعونه

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:17 مساءً - توفي النجم الهندي ” ديليب كومار ” صباح اليوم الأربعاء في أحد مستشفيات مدينة مومباي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 98 عاما .

وأعلن أحد أقارب الفنان الراحل الخبر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر جاء فيها : ” بقلب يعتصره الحزن والأسى أُعلن وفاة محبوبنا ديليب ساب منذ دقائق ” .

وشيع جثمان ديليب كومار بحضور زوجته الممثلة ” سايرا بانو ” التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينات والسبعينات بالإضافة إلى عدد من نجوم بوليود منهم : أميتاب باتشان وشاروخان .

وحرص الرئيس الهندي ” رام ناث كوفند ” علي نعي كومار في تغريدة له فقال : ” ديليب كومار جسد تاريخ الهند الناشئة .. تخطى سحره جميع الحدود وحظى بحب عبر شبه القارة .. وبوفاته انتهى عهد .. اقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه ” .