كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:17 مساءً - توفي النجم الهندي ” ديليب كومار ” صباح اليوم الأربعاء في أحد مستشفيات مدينة مومباي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 98 عاما .
وأعلن أحد أقارب الفنان الراحل الخبر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر جاء فيها : ” بقلب يعتصره الحزن والأسى أُعلن وفاة محبوبنا ديليب ساب منذ دقائق ” .
وشيع جثمان ديليب كومار بحضور زوجته الممثلة ” سايرا بانو ” التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينات والسبعينات بالإضافة إلى عدد من نجوم بوليود منهم : أميتاب باتشان وشاروخان .
وحرص الرئيس الهندي ” رام ناث كوفند ” علي نعي كومار في تغريدة له فقال : ” ديليب كومار جسد تاريخ الهند الناشئة .. تخطى سحره جميع الحدود وحظى بحب عبر شبه القارة .. وبوفاته انتهى عهد .. اقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان الهندي ” ديليب كومار ” عن عمر ناهز 98 عاما .. ونجوم بوليود يودعونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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