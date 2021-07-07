كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:17 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عن زيادة أعداد طلبات كفالة الأطفال بشكل غير مسبوق حيث تلقت ما يزيد عن 2500 طلب كفالة في عام واحد .
ويأتي ذلك بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ” ليه لأ ” والذي يناقش عد قضايا من بينها قضية كفالة الأطفال .
وأشار تقرير لوزارة التضامن أنه يوجد 2700 طلب كفالة تبحثهم الوزارة في الوقت الحالي وأغلب هذه الطلبات من فتيات لم يسبق لهن الزواج .
وأضافت في إحصائية لها أنه يوجد 11 ألف و900 طفل مكفولا بالمنازل داخل مصر و123 طفل خارجها .. وهناك 10% من الأسر البديلة للأطفال ” آنسات ” وأكثر من 1100 ” سينجل مازر ” في مصر .
يذكر أن مسلسل ليه لأ 2 يعرض على منصة شاهد VIP ويشارك في بطولته كلا من : منة شلبي وأحمد حاتم وفراس سعيد ودنيا ماهر ومها أبو عوف ومراد مكرم .. ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف .
ويناقش المسلسل عدة قضايا إجتماعية مثل العنوسة وتأخر الحمل والزواج وكفالة واحتضان الأطفال الموجودين في دور الرعاية .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض الموسم الثاني من مسلسل ” ليه لأ ” .. زيادة طلبات كفالة الأطفال في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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