شكرا لقرائتكم الأناقة بدت خجولة في افتتاح مهرجان كان السينمائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد يوم أمس الثلاثاء افتتاح مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ74، بعد أن تمّ تأجيله من شهر مايو الماضي إلى يوليو الجاري نتيجة الظروف الصحيّة التي فرضها وباء كورونا. ومن المنتظر أن يمتدّ حتى 17 من الشهر الجاري بحضور نخبة من صنّاع السينما العالميين، فكيف بدت إطلالات النجمات لدى مرورهن على البساط الأحمر في حفل افتتاحه؟

سجّل حفل الافتتاح مشاركةً محدودة للنجمات بفعل الأزمة الصحيّة التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام نتيجة انتشار وباء كوفيد_19 الناجم عن فيروس كورونا حول العالم. وقد ابتعدت إطلالات النجمات عن البهرجة التي كنّا نشهدها سابقاً لتقترب أكثر من الطابع الكلاسيكي.

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جيسيكا شاستاين

- من أبرز الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر نذكر إطلالة العارضة الأميركيّة ذات الأصول الفلسطينيّة بيللا حديد التي اختارت ثوباً أبيض اللون دخلت عليه لمسات من التول الأسود. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Jean-Paul Gaultier وتمّ تنسيقها مع مجوهرات Chopard الراعي الرسمي لهذا الحفل.

- تألقت الممثلة الأميركيّة جيسيكا شاستاين بثوب عاري الكتفين من الدانتيل الأسود، اختارته من دار Dior ونسّقته مع عقد من Chopard تزيّن بالماس والياقوت.

- اختارت العارضة الفرنسيّة إليزا صدناوي ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر تزيّن بالباييت الفضي من Alberta Ferretti.

- اعتمدت النجمة البريطانيّة المخضرمة هيلين ميرين إطلالة مشرقة باللون الأصفر من Dolce&Gabbana نسّقتها مع حذاء باللون نفسه وحقيبة ذهبيّة. وهي تزيّنت بمجوهرات من الماس والزمرد من Chopard.

- اختارت النجمة الفرنسيّة ماريون كوتيار ثوباً من الدانتيل بكتف واحدة باللون الفضي حمل توقيع دار .Chanel

- ظهرت النجمة الأميركية أندي ماكدويل بإطلالة ذات طابع كلاسيكي تألفت من ثوب باللون الأزرق الفاتح تزيّن بالتطريز عند الصدر.

- حصلت النجمة الأميركيّة جودي فوستر على جائزة تكريميّة تقديراً لكامل مسيرتها في هذا الحقل. وهي ظهرت للمناسبة بثوب أبيض طويل تزيّن بتفاصيل فضيّة وحمل توقيع دار Givenchy.

- تألّقت المغنية الفرنسيّة سوكو بثوب غطّاه الباييت الشفاف بالكامل، اختارته من دار Gucci.

- اعتمدت المغنية كارلا بروني ثوباً بكتف واحدة من Celine تميّز بلونه الأزرق الفاتح والتطريز الفضّي الذي غطّاه بالكامل.

- تألّقت النجمة الفرنسيّة لو دوايون اختلط فيه الذهبي المعدني بالأسود وترافق مع بوليرو من الريش وحقيبة مبتكرة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Gucci.