شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم الافتتاح آدم درايفر يغيب عن مؤتمر فيلمه Annette بمهرجان كان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 74، مؤتمرا صحفيا لصناع فيلم Annette، بطولة آدم درايفر وماريون كوتيار، وغاب درايفر عن المؤتمر، بينما حضرت كوتيار و سيمون هيلبرج والمخرج ليوس كاراكس.

وتدور أحداث فيلم "Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

ويُعرَض فى المهرجان 24 فيلماً مدرجاً ضمن المسابقة الرسمية أمام آلاف المشاركين فى المهرجان ولجنة تحكيم برئاسة المخرج النيويوركى سبايك لى، الذى اختير لتولى هذه المهمة فى 2020، ووافق على اختياره مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى.