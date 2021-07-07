إيمان العاصي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة إيمان العاصي والدها الراحل بكلمات مؤثرة.

ونشرت "العاصي" صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "واحشني يا حبيبي قوي، واحشني والله مش قادرة أصدق ولا استوعب وعايشة كأنك معانا لسه، الله يرحمك يا حبيبي، بحبك قوي يا بابا".

وانهالت التعليقات من النجوم، وعلقت الفنانة أيتن عامر :"الله يرحمه يارب ويغفر له".

وكتب الشاعر تامر حسين :"الله يرحمه ويغفر له ويصبركم".

ومن ناحية أخرى تشارك إيمان العاصي في فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.