آخر أعمامي ".. سوزان نجم الدين تنعى الأديب محي الدين الصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة سوزان نجم الدين، عمها الأديب محي الدين الصالح، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ونشرت سوزان، صورا لها معه عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏رحم الله آخر أعمامي وأقربهم إلى قلبي الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف محي الدين الصالح.. صاحب القلب العذب ورفيق الصغار والكبار".

وأضافت: "تغمده الله بواسع رحمته، عسى أن يلتقي بأبي الحبيب في جنة الخلد ان شاء الله.. رحمكما الله، وكم سنشتاق إليكما إلى أن يحين اللقاء".

جدير بالذكر أن سوزان نجم الدين تشارك في فيلم" تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.