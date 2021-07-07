والد مصطفى قمر يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف حمادة قمر شقيق الفنان مصطفى قمر، عن خضوع والدهما "أحمد قمر" اليوم الأربعاء لجراحة في إحدى المستشفيات.

حمادة نشر صور تجمعه مع مصطفى ووالدهما قبل دخوله غرفة العمليات، وعبر حسابه في موقع فيس بوك كتب "إن شاء الله يا بابا تقوم بالسلامة دعواتكم".

الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرا أغنية "زحمة الأيام"، مع النجوم حميد الشاعري، هشام عباس، وإيهاب توفيق، وهي من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع وفواصل موسيقية نديم الشاعري، توزيع وتريات أحمد الموجي، عود إسلام أبتي، جيتار محمود جليليو، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وإنتاج CAMP.