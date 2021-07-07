فيديو.. لاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته بطريقة مثيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 49 دقيقة

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته بطريقة لطيفة أثناء مباراة الدوري الأمريكي.

وأظهرت اللقطات لاعب فريق مينيسوتا يونايتد إف سي الأمريكي حساني دوتسون، وهو يطلب الزواج من صديقته على أرضية الملعب بعد نهاية مباراة فريقه بالتعادل 2-2 أمام نادي سان خوسيه إيرثكويكس.

وحين كان اللاعبون على وشك التوجه إلى غرفة خلع الملابس، فاجأ دوتسون (23 عاما) صديقته بالركوع أمامها حاملا خاتم خطوبة.

ونشر دوتسون، الفيديو على حسابه الرسمي في موقع “إنستجرام”، بعد أن قبلت فوكوفيتش طلب الزواج ليغادرا بعدها سوياً كما ظهر في المقطع.