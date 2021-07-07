ميمي جمال تعود للساحة الفنية بعد غياب 5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - بعد غياب استمر أكصر من خمسة سنوات، أعلنت الفنانة المصرية ميمي جمال العودة الى الساحة الفنية من جديد.

‏ وأكدت ميمي في لقاء حواري أن السبب الرئيسي وراء ابتعادها عن الفن هو وفاة زوجها الراحل حسن مصطفى، قائلةً ان : “كانت فترة صعبة للغاية، فلم أستطع استيعاب الحياة بعد رحيله، فعلاقتنا التي امتدت لنحو 41 عاماً تجعل أي إنسان يفقد توازنه ويختل، لرحيل رفيق عمره”.

واوضحت ميمي انها عادت للفن من خلال عمل جديد تحت عنوان (السيدة زينب)، لكنها سرعان ما اعتذرت عنه، لعدم إعجابها بالدور، منتظرة فرصة أفضل للوقوف أمام الكاميرا، من خلال دور مؤثر يناسبها.

كما وأشارت الى أنها لم تفكر في قرار الاعتزال بعد وفاة زوجها، بقدر ما اعتبرتها فرصة للراحة، مضيفةً أنه في هذه الفترة تحدث معها الفنان أحمد حلمي للمشاركة معه في فيلم (لف ودوران)، ورحبت بالفكرة، واعتبرتها فرصة لها للخروج للحياة والتغلب على أحزانها، وهو الأمر الذي دعمته مشاركتها بعد ذلك في فيلم (ضغط عالي) إنتاج عام 2019، من بطولة نضال الشافعي وأيتن عامر.

ولفتت ميمي إلى أنها بعد فيلم (ضغط عالي) لم تشارك في أي اعمال اخرى، قائلةً : “لم تعرض علي أي أعمال بعد ذلك، لذلك شعرت برغبة شديدة في الحصول على قسط من الراحة والتفرغ لحياتي الشخصية مع أبنائي خاصة وأنني أعمل في التمثيل منذ أن كان عمري 9 سنوات وقدمت الكثير من الأعمال في السينما والمسرح، دون راحة”.

وأعربت ميمي عن سعادتها بقضاء هذه الفترة مع أولادها وأحفادها، متابعة بالقول: “كنت أشعر دائماً بالتقصير في حق أولادي وأحفادي، لذلك كانت هذه الفترة فرصة لتعويض هذا الغياب”.

وعبرت عن شعور عودتها للساحة الفنية بعد غيابها، عندما حلت ضيفة في أحد البرامج المصرية، قائلةً: “عندما تواجدت بالبرنامج وجلست أمام الكاميرات والإضاءة، شعرت أن الوقوف أمام الكاميرا هو مكاني المفضل”.

وقالت حول مسلسل (السيدة زينب) الذي كان من المقرر أن يكون أول أعمالها بعد عودتها للتمثيل : “أسرة المسلسل تحدثت معي بشأن المشاركة في المسلسل، ولم يكن عندي أي مانع للعمل، لكن عندما قرأت الدور وجدته غير مناسب لي، ففضلت الاعتذار، بسبب طموحي في العودة للجمهور بدور أكثر فاعلية وتأثيرا”.

واشارت الفنانة المصرية الى ان : ” عودتي للتمثيل مرهونة بالمشاركة في أدوار مناسبة لتاريخي الفني، ومن الوارد أن أرفض أدوارا أخرى قد تكون ضعيفة أو لا تقدم جديدا لي”، مضيفةً إنها في الوقت الحالي لا تفضل الرجوع للمسرح.

وأكدت ميمي جمال أنها تحب التنوع في أعمالها وتقديم شخصيات فعالة لها رسالة مثل شخصية الأم، موضحةً أن دور الأم هو أكثر الشخصيات الملائمة لها في تلك الفترة.

كما وبينت ميمي ان وفاة الفنان سمير غانم كانت بمثابة طعنة في قلبها، حيث أثرت في وفاته جدا، وشعرت باكتئاب شديد، مضيفةً : ” فقد كان الراحل يمثل الكوميديا كلها لنا جميعا”.

واشارت ميمي الى أن الفنان مهما بلغ به العمر لا يشعر أنه حقق طموحه كاملا، وأنه طالما بقي على قيد الحياة سيظل يعمل حتى يقدم الأفضل دائماً.