أغلى 10 لاعبين عرب على مرّ التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - تغيرت قائمة أغلى اللاعبين العرب حول العالم، بعد أن أعلن النادي الباريسي، أمس الثلاثاء، عن انتقال اللاعب المغربي أشرف حكيمي، البالغ من العمر 22 عامًا من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان بعقد حتى العام 2026 وبهذا يصبح حكيمي أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ.

وبسب تقديرات وسائل إعلام إيطالية وفرنسية فإن صفقة انتقاله بلغت 70 مليون يورو، متفوقًا على اللاعب الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح.

ونستعرض هُنا بالترتيب أغلى عشرة لاعبين عرب على مرّ التاريخ الكروي:

1- المغربي أشرف حكيمي

انضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.

2- الجزائري رياض محرز

انتقل محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل نحو 67 مليون يورو.

3- المصري محمد صلاح

حيث كلفت صفقة التعاقد مع صلاح من روما في صيف 2017، خزائن ليفربول 42 مليون يورو.

4- المغربي أشرف حكيمي

تعاقد إنتر ميلان مع الظهير الأيمن المغربي في صيف العام الماضي قادمًا من ريال مدريد مقابل 41 مليون يورو، قبل أن يتخلى عنه هذا الصيف مقابل 70 مليونًا.

5- المغربي حكيم زياش

دفع نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 40 مليون يورو، للتعاقد مع صانع الألعاب المغربي قادما من صفوف أياكس الهولندي.

6- الجزائري اسلام سليماني

وقع المهاجم الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي، في صيف 2016 قادما من سبورتينغ لشبونة، مقابل 31 مليون يورو.

7- المغربي مهدي بنعطية

انضم المدافع الدولي المغربي السابق لنادي بايرن ميونخ في صيف العام 2014 قادما من روما الإيطالي، مقابل 28 مليون يورو.

8- الجزائري سعيد بن رحمة

أعلن نادي وست هام، تعاقده مع سعيد بن رحمة في يناير 2021 من فريق برينتفورد، مقابل 23 مليون يورو.

9 – التونسي أيمن عبد النور

في صيف 2015، تعاقد فالنسيا مع المدافع التونسي أيمن عبد النور مقابل 22 مليون يورو، قادما من موناكو.

10- المغربي يوسف النصيري

انتقل النصيري إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 قادما من ليغانيس، مقابل 20 مليون يورو.