الكشف عن المرض الذي تعاني منه دلال عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

وتعيش الفنانة دلال عبد العزيز، أصعب فترات حياتها، منذ إصابتها بفيروس كورونا في شهر إبريل الماضي، والتي لا زالت ترقد في قسم العناية المركزة بسبب حالتها الصعبة.

كشف مستشار رئيس جمهورية مصر للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وعن ما تعانيه بعد اصابتها بفيروس كورونا .

وتابع تاج الدين، أن “حالتها دخلت ضمن نسبة من الحالات النادرة التي تعاني من ”بوست كوفيد سندروم“، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا ”كوفيد-19″، وظهور النتيجة سلبية، حيث تعرف تلك الحالة بأنها ”متلازمة كوفيد طويل الأمد“.

وأوضح، في تصريحات متلفزة، أن هناك 43 عرضا يصاب بها مريض كورونا بعد التعافي، مردفا أن حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، من بين هؤلاء، كونها تعاني من ”تليف“ في الرئتين، وكذلك الإعلامي المصري وائل الإبراشي.

وأشار إلى أن نسبة معاناة مرضى كورونا من تليف الرئتين بعد الإصابة بالفيروس، قليلة وتصل إلى ما بين 10% و 15%، معقبا أنه من بين الأعراض وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وعدم استطاعة بذل مجهود، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة

ويُذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز ترقد في غرفة العناية المركزة تحت أجهزة التنفس بسبب معاناتها من مشكلات في الرئة وصعوبة في التنفس على الرغم من شفائها من فيروس كورونا، ولم يتم اخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن وذلك حفاظاً على صحتها.