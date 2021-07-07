سر اختفاء إيفانكا ترامب.. “ورطة كبيرة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

أثار اختفاء ابنة الرئيس الامريكي السابق، إيفانكا ترامب، عن الانظار في الفترة الماضية التكهنات حول سبب الغياب بشكل كبير، وحتى عن اعين المصورين، وذلك بسبب ورطة كبيرة حلت بها من الممكن ان تعرض حياتها للانهيار.

ونشرت تقارير إعلامية أميركية، أن إيفانكا بعدما غادرت واشنطن مع خروج والدها من البيت الأبيض، في يناير الماضي، انتقلت إلى العيش في مدينة ميامي الأميركية، حيث تستأجر شقة فاخرة هناك مع زوجها جاريد كوشنر، الذي كان كبير مستشاري ترامب.

ويقيم الزوجان في الشقة التي يبلغ إيجارها الشهري 40 ألف دولار بصورة مؤقتة، بينما يبنيان حاليا قصر أحلامهما الذي تبلغ تكاليفه 31 مليون دولار.

وهناك، لاحقها المصورون الذين يطاردون المشاهير المعروفون بـ”باباراتزي”، ولم يكن يمر يوم واحد دون أن يتلقطوا لها صورا، بينما كانت تتمشى على الشاطئ أو تمارس الرياضة أو حتى عندما تخرج إلى شرفتها المطلة على المحيط.

وقال كاتب السيرة الذاتية للرئيس ترامب، مايكل دانتونيو، إن السبب وراء ذلك مشكلة كبيرة، إن لم تكن أكثر من ذلك، مضيفاً أن إيفانكا تواجه مصير المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ، الذي يحاكم حاليا في 15 تهمة جنائية بسبب التهرب من دفع ضرائب تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار، على مدى 15 عاماً.

واوضح دانتونيو عبر شبكة (سي إن إن) الأميركية إن : “الجرائم التي تلاحق فايسلبيرغ لا تختلف عن الأشياء التي يعتقد أن إيفانكا فعلتها أثناء عملها مع شركة والدها”، مشيراً الى ان : “الشخص الآخر الذي اعتقد أنه في ورطة الآن هو إيفانكا”.

كما واشار إلى أن : “إحدى التهم الموجهة إلى فايسلبيرغ تتمحور حول أخذه المال كمقاول، ثم الادعاء أنه يعمل لحسابه الخاص، وذلك في محاولة الحصول على مزيد من بعض مزايا التقاعد التي يسمح بها قانون الضرائب لعاملين لحسابهم الخاص”.

وبين إن إيفانكا ترامب حصلت على مبالغ كبيرة باعتبارها موظفة غير دائمة في المؤسسة، وهذا أدى إلى إعفاء مؤسسة ترامب من جزء كبير من الضرائب، معتبراً أن لدى مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة كثير من الأسئلة في هذا المضمار، مضيفاً : “أعتقد أن كل ما يفعلونه إيفانكا وفايسلبيرغ تمت بطرقة ملتوية”.

وبدورها، قالت الخبيرة القانونية، سينثيا ألكسن، إنها تعتقد أن إيفانكا يمكن أن تكون العضو التالي في الدائرة المقربة من ترامب التي تواجه اتهامات جنائية.