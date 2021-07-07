جديد نجوى كرم في 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

كشف الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن أبرز أعمالها الفنية خلال العام الجاري، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة في عيد الأضحى 2021 والذي يصادف في العشرين من الشهر الجاري ، حيث تضع اللمسات الأخيرة على اغنيتها التي تستعد لنشرها على موقع يوتيوب.

كما تستعد نجوى كرم كذلك لإحياء حفل غنائي في أنطاليا بتركيا بين 28 و31 أغسطس بمشاركة مجموعة من الفنانين، بينهم ملحم زين، وائل جسار، نانسي عجرم وناصيف زينون.

وكانت شركة روتانا أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أغنية نجوى كرم ملعون أبو العشق حقَّقت رقماً قياسياً جديداً بعد مرور سنتين على إصدارها، مع أكثر من 170 مليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف معجب بالفيديو.

وأصبحت نجوى كرم أوّل نجمة عربية تصل إلى هذا الرقم القياسي عبر قناة روتانا على يوتيوب.

ويتسعد كثير من الفنانين في الوطن العربي لإحياء حفلات غنائية في مختلف دول العالم خلال أيام عيد الأضحى 2021.