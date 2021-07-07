الفنانة نرمين الفقي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

كشفت الممثلة المصرية نرمين الفقي 49 عام، مواصفات فتى أحلامها الذي تأمل أن ترتبط به ليكون زوجها المستقبلي، قائلةً إنه يجب أن يكون حنين، ورجل بمعنى الكلمة.

وأوضحت نرمين الفقي، “والدتي كانت دائما خائفة علي من الزواج، وأنا لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات”.

وبينت الفقي أن ولدتها دعتها لاختيار الأعمال الجيدة، وأن لا تنظر للمال، فالزوج بذاته رزق، ولكن عندما يكون رجل بمعنى الكلمة.

وعن أكثر الأشياء تغييراً في حياتها، اعترفت نرمين بأن الحياة غيّرت فيها الكثير من الأشياء للأفضل، حيث إنّها كانت شديدة الطباع، وصريحة أكثر من اللازم، مما أوقعها في العديد من المشاكل، وأوضحت: «طوال مراحل حياتي لم أكن سهلة من الطفولة وحتى عندما كبرت. المواقف قوتني وجعلتني أفهم أكثر».

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، كانت في شهر رمضان الماضي، بمسلسل “النمر”، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.