شاهد .. جيهان فاضل تقطع وتوزع ” البطيخ ” بكندا في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:46 مساءً - نشر موقع صحيفة ” الوطن ” المصرية مقطع فيديو للفنانة المصرية ” جيهان فاضل ” خلال تواجدها في أحد المهرجانات في مدينة ” كاليجاري ” بكندا .

وظهرت جيهان فاضل في الفيديو وهي تقطع ” البطيخ ” ليتم توزيعه على المتواجدين بالمهرجان من أبناء الجاليات العربية المتواجدة هناك .

حيث تنظم إحدى الجمعيات في مدينة كاليجاري هذا المهرجان للجاليات العربية وتحديدا الجالية المصرية التي يقوم بتمثيلها عدد من المشروعات والمطاعم التي عرضت المأكولات المصرية مثل الفول والفتة والعرق سوس والبطيخ والمنتجات الغذائية المصرية بالإضافة إلى الملابس التراثية البدوية وغيرها .

يذكر أن الفنانة جيهان فاضل تمتلك سوبر ماركت في مدينة كاليجاري بكندا يحمل إسم ” طيبة ” وهو ما يؤكد أنها لا تعمل ” كاشير ” في متجر مثلما تردد في الأونة الأخيرة بعد تداول صورة لها وهي في سوبر ماركت ولكنها شريكة فيه وتتولى إدارته وتخصص هذا المتجر في تقديم المنتجات والمأكولات المصرية .