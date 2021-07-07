الموت يفجع الفنانة ” وفاء سالم “

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:46 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” وفاء سالم ” في منشور لها غبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقتها الكبرى وتدعى ” هناء رحال ” . فكتبت وفاء سالم في منشورها : ” رحلت أختى الكبرى هناء رحال .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر قلوب بناتها رهف ولما وشيرين وقلوبنا جميعاً ” .

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