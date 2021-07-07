شاهد .. ظهور نادر لأسرة الفنان ” ماجد الكدواني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:46 مساءً - اصطحب الفنان ” ماجد الكدواني ” أسرته معه لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين ” في ظهور يعتبر الأول له مع عائلته .
وظهر ماجد الكدواني في الصور التي تم التقاطها له على السجادة الحمراء في مكان العرض برفقة زوجته وإبنه يوسف وإبنته ساندرا .
يذكر أن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين يشارك في بطولته كلا من : كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد .. إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين .. والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي .
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