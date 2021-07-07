وفاة ريتشارد دونر مخرج أول أفلام “سوبرمان” عن 91 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي المخرج الهوليوودي ريتشارد دونر، عن عمر يناهز 91 عاما بحسب ما أفاد موقع “ديدلاين” نقلاً عن زوجته ومنتجة الأفلام لورين شولر دونر.

ومن أبرز أعمال دونر فيلم “ذي أومن” عام 1976، وسلسلة “ليذل ويبن” التي انطلقت في أول أجزائها عام 1987 مع ميل غيبسون وداني غلوفر، و”ذي غونيز” في 1985 ثم “سكروجد” سنة 1988، وصولا إلى آخر أفلامه “16 بلوكس” سنة 2006 كما شملت أعماله فيلم سوبرمان الشهير الذي أخرجه عام 1978 ويُعتبر أوّل عمل حديث عن بطل خارق.

وفي تفاصيل حياته، ولد دونر في برونكس في نيويورك. وبدأ العمل التلفزيوني في أواخر الستينيات، وكانت من بين أعماله سلسلة “تويلايت زون”. وبدأ أولى خطواته في هوليوود في أواسط السبعينيات. وفي عام 1985 أخرج وأنتج “ذا غونيز”، وهو عمل كوميدي يروي قصة مجموعة أطفال يبحثون عن كنز. ويصنّف الفيلم ضمن لائحة الأعمال السينمائية الكلاسيكية.

وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمخرج الراحل. وفي تغريدة، قال المخرج البريطاني إدغار رايت: “أنتم تتذكرون جميع الشخصيات في سوبرمان، و”ذا غونيز” و”ليثال ويبون”، لأن ريتشارد دونر عرف كيف يلتقط ذاك السحر على الشاشة”.