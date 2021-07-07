قصة تعرض ويل سميث للتنمر بسبب فيلم Independence Day

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات جديدة تم الكشف عنها بعد 25 عام، تحدث كاتب السيناريو “دين ديفلين” والمخرج “رولاند إمريش” مؤخرًا إلى وسائل الإعلام بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لفيلم Independence Day، كيف ناضلا حتى يتمكن “ويل سميث” من التمثيل إلى جانب “جيف جولدبلوم” في الفيلم.

وبحسب موقع “EW” أوضح “ديفلين” أن “ويل سميث” كاد أن يفوته دوره في فيلم Independence Day بسبب لون بشرته.

متذكرًا المحادثات مع شركة الإنتاج 20th century fox، قال “ديفلين”إن شركة الإنتاج قابلت ترشح “سميث” لدوره في الفيلم بالرفض بسبب لونه، قائلة: “لا، نحن لا نحب ويل سميث. إنه غير مثبت. إنه لا يعمل في الأسواق الدولية. إذا ألقيت برجل أسود في هذا الجزء، فسوف تقتل شباك التذاكر الأجنبي”.

لكن المخرج “إمريش” كان متمسكًا بـ”سميث” معللًا ذلك أن الفيلم يدور حول الفضائيين في الفضاء، وسيكون أجنبيًا جيدًا.

يتذكر “إمريش”: “لقد كانت حربًا كبيرة، وقد دافعت حقًا عن سميث. وفي النهاية ربحنا تلك الحرب”.

وبالفعل ربح “إمريش” الحرب حيث حقق الفيلم إيرادات مذهلة في عام 1996 بلغت 817.4 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بالإضافة إلى جائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية، ثم طرح الجزء الثاني منه عام 2016، ليُعتبر حتى الآن أحد أفضل أفلام الخيال العلمي على الإطلاق.