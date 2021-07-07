أصالة: تجاوزت كل آلامي والعيد القادم غير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وعدت الفنانة السورية أصالة جمهورها بأن يكون عيد الأضحى المقبل مختلفا عن كل الأعياد السابقة، مؤكدة أنها تجاوزت كل الآلام التي أثرت على حياتها مؤخرا، وحشدت الجمهور لحضور حفلها المنتظر في أبو ظبي يوم 22 يوليو الجاري.

أصالة نشرت بوستر الحفل عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليه برسالة موجهة كالعادة إلى جمهورها قائلة: رح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته.

وأضافت: بمحبتكم أنا قويّه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديده، ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوه حلوه وأعياد.

وتابعت: اخترت لكم بدقّة مايعبّر عن امتناني وتقّديري لبالغ اهتمامكم، أكرّر التّعبير عنّ بالغ شوقي لهذا الموعد.

يذكر أن اصالة وجهت رسالة مؤخرا إلى صديقتها المطربة شيرين نصحتها فيها بتجاوز الأذى والشر بالمزيد من الفن والنجاح، وقالت عبر حسابها بموقع إنستقرام: شيري الحبيبة .. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّه الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره صعبه نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصوره معكوسه.

تابعت أصالة قائلة: نحنا مابنردّ الإساءه بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر .. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنه .. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم .. أنتي شيرين وإسمك بيكفي.