رحيل أسطورة بوليوود ديليب كومار عن 98 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية أسطورة السينما الهندية “بوليوود” ديليب كومار عن عمر يناهز 98 عاماً، بعد إصابته بأزمة رئوية حادة.

ونعى فيصل فاروقي قريب كومار الراحل عبر حساب الأخير الرسمي على موقع “تويتر” مغرداً: “بقلب مكلوم يملؤه الحزن والأسى، أُعلن وفاة حبيبنا ديليب كومار منذ دقائق… إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه بالراحل قائلاً: “سيذكر التاريخ ديليب كومار أنه أسطورة سينمائية… لقد كان ينعم بتألق لا مثيل له، ما جعله معشوق الجماهير عبر الأجيال”.

وكومار من مواليد عام 1922 في مدينة بيشاور باكستان، ولعب خلال مشواره الفني الذي امتد قرابة الخمسين عاماً بطولة أكثر من ستين فيلماً هندياً، إذ كان أول افلامه سنة 1944 بعنوان “جوار بهاطا”.

ويُعتبر كومار أحد أساطير السينما الهندية، بإجماع الجماهير والنقاد، كما يعد أول فنان يفوز بجوائز “فيلم فير” المرادفة للأوسكار في الهند والأكثر تتويجاً بها عن فئة أفضل ممثل مناصفة مع الممثل الهندي شاروخان بثمانية جوائز لكل منهما كما فاز بجائزة “دادساهب فالك” سنة 1994 من جانب الحكومة الهندية تقديراً لأعماله.

واعتزل الراحل التمثيل بعد آخر افلامه “كيلا” سنة 1998.