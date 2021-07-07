شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين في أول بث مباشر لها: وديع الصافى علمني الغناء وشريهان صديقة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة صابرين، متابعيها وجمهورها بأول بث مباشر لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، للرد على تعليقات جمهورها، حيث ظهرت في حديقة منزلها.

وبدأت صابرين البث المباشر لها قائلة "مساء الخير، انا مستنيه دلوقتي الكومنتات بتاعتكم، وحشتوني اوي اوي"، مضيفه "انا بلاقي تعليقات كتير جدا، ببقي عاوزة ادخل جوا الشاشة علشان اتعرف عليهم، من حبهم ليا وحبي ليهم، انا بتكسف جداً، انا بجد عاوزة اعرف ايه الطاقات الإيجابية الى ممكن اخدها منكم، مش بخرج غير لما يكون عندي تصوير بس".

وتابعت صابرين في بثها المباشر قائلة "انا ليا حبايب كتير جدا في العراق والخليج وكل البلاد العربية، وفى الجاليات الأخرى"، مضيفة "انا شبه ترعرعت في سوريا ولبنان، من خامسة ابتدائي وانا في سوريا".

وسردت صابرين حكاية إحدى رحلاتها الى تونس قائلة "تونس من البلاد الجميلة، وروحتها لما كنت بعمل دور ام كلثوم، قابلت الرئيس التونسي، وقعدت في الاوتيل الى راحت فيه ام كلثوم، ونفس السويت الى قعدت فيه ام كلثوم، والمغرب كان استقبال شعبي ليا"، مضيفة: "ممفاس فى المغرب دي بلد اعمامي وجدودي من زمان اوي يعني"، كما تحدث عن زيارتها للأردن وعن تكريمها من ملك وملكة الأردن بوسام الاستقلال من الطبقة الاولي، قائلة "لما بروح الأردن بحس ان الشعب كله قرايبي"، كما تحدث عن طفولتها وعلاقتها مع الفنان الكبير وديع الصافي الذى علمها الغناء فى صغرها.



الفنانة صابرين فى اللايف



الفنانة صابرين

وتابعت صابرين قائلة "انا مرعوبة علشان طالعه معاكوا، وعماله ارغي ارغي"، وتحدثت صابرين عن مشوارها الفني من أعمال فنية ودرامية، منهم فيلم العميل 13، والكثير من الأعمال التي تذكرت فيها الفنان الراحل سمير غانم ووجهت له الدعاء بالرحمة.

ومازحت صابرين جمهورها، "انا حاطة شوية ميكاب اهو، شوية روج بقي وحركات وكدا"، مؤكدة على استمرار ظهورها خلال الفترة المقبلة ببث مباشر للحديث عن علاقتها مع النجوم والمشاهير، مختتمة تصريحاتها بأن الفنانة شيريهان صديقة عمرها وأن الفنان محمود ياسين استاذها ومعلمها.