شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 22 يومًا من وفاته حتى دفنه .. القصة الكاملة لرحلة عمرو سمير الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 4 سنوات مرت علي رحيل الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير، والذي فجع أسرته ومحبيه بوفاته في أسبانيا، لا يستطيع أحد أن ينسى ابتسامة هذا الشاب الوسيم صاحب الملامح المصرية الطيبة، الذى استطاع أن يدخل قلوب الجمهور ويستحوذ علي مساحة كبيرة بداخلهم، وهو الأمر الذي زاد من وجع الفراق بعد فاجعة رحيله المفاجئ.

منذ وفاة عمرو سمير وحتي مرور 17 يوما علي الوفاة في عام 2017، لم تكن تلك الفترة سهلة أبدا علي أسرته وأصدقاءه، حيث ظل جثمانه في مدريد، إلي أن استطاع والده الخبير السياحى سميرشما استعادته من جديد ليدفن بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة، تلك الجنازة التي ضد العديد من محبيه منهم مدحت صالح، والداعية مصطفى حسنى والفنانون بشرى وشهيرة وحسام داغر وسلمى صباحى والمذيع إياد داوود ونادر نور والإعلامى محمد الغيطي.

تعود قصة وفاة عمرو سمير عندما سافر إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، جاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، ليفاجأ المسئول عن نظافة الغرف بالفندق بأن "عمرو" ما زال نائما فى غرفته، رغم حلول موعد الخروج، وعندما طرق العامل الباب لم يرد، فكرر هذا الأمر ثانية وثالثة، دون جدوى، الأمر الذى جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا فى نومه، وعندما أراد أن يوقظه اكتشف أنه فارق الحياة، فبحث عن هاتف "عمرو" المحمول، واتصل بآخر رقم أجرى عليه مكالمته الأخيرة، فكان رقم والدته الإعلامية ماجدة عاصم لتعلم بالخبر.