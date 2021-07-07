شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: "مسرحية كلها غلط" عاملة قلق فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان أشرف عبد الباقى، لمسرحيته "مسرحية كلها غلط" عبر حسابه على إنستجرام، ونشر بوستر المسرحية وكتب "مسرحية كلها غلط عاملة قلق فى الساحل".



أشرف عبد الباقى

افتتح الفنان أشرف عبد الباقى "مسرح الساحل" الجمعة الماضية لأول مرة، بعرض "مسرحية كلها غلط"، وتستمر عروض مسرح الساحل طوال 3 أشهر الصيف المقبل.

وأكد عبد الباقي في تصريحات صحفية أنه سعيد بتلك التجربة المختلفة والتي بذل فيها جهدا كبيرا للغاية حتى ترى النور، مشيرا إلى أن موقع "مسرح الساحل" استراتيجي للغاية، حيث يقع نهاية طريق وادي النطرون مع طريق الساحل الشمالى.

جدير بالذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields، هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.