شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مارك كوزينز يرتدى الزى الإسكتلندى بمهرجان "كان" السينمائى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين المخرج مارك كوزينز، أثناء الترويج لفيلمه الوثائقي، The Story of Film: A New Generation، في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 74، وظهر معه المنتج جون آرتشر.

يقدم مارك كوزينز من خلال الفيلم حالة من الأمل والتفاؤل مع محاولة رصد لكيفية تغيرالتكنولوجيا لمسار السينما، وكيف يساهم فيروس كورونا في عملية تغير مسار السينما.

وظهرمارك كوزينز وهو يرتدي ما يعرف بـ "النقبة "وهي ملابس تقليدية للرجال تميز ساكني اسكتلندية في القرن 16، وأصبح هذا الزى مرتبط بالثقافة في اسكتلندا.

وشهدت الفعاليات افتتاح مهرجان كان أمس الثلاثاء، العرض الأول لفيلم "Annette"، وكان من العروض المميزة، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب الجائحة .

وتدور أحداث فيلم "Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.



مارك كوزينز (2)



مارك كوزينز

ويُعرَض فى المهرجان 24 فيلماً مدرجاً ضمن المسابقة الرسمية أمام آلاف المشاركين فى المهرجان ولجنة تحكيم برئاسة المخرج النيويوركى سبايك لى، الذى اختير لتولى هذه المهمة فى 2020، ووافق على اختياره مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى.

وفى المسابقة أيضاً أفلام لعدد من المخرجين المرموقين سبق لبعضهم أن حصل على السعفة الذهبية، كالإيطالى نانى موريتى عن فيلمه "ترى بيانى"، والفرنسى جاك أوديار عن "ليزوليمبياد"، وأبيشاتبونج ويراسيتاكول عن فيلمه الأول بالإنجليزية خارج تايلاند "ميموريا" مع تيلدا سوينتون، وجان باليبار.