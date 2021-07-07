شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تهنئ فارس كرم على مولودته: "ألف مبروك يا أحن بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجمة نوال الزغبى، المطرب اللبنانى فارس كرم، على وصول مولودته الأولى، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" ألف مبروك يا أحن بابا يخليلك ياها ويعطيها أيام حلوة على قد قلبك الحلو".



نوال الزغبى

أعلن المطرب اللبنانى فارس كرم، عن وصول مولودته الأولى من زوجته هبة عزيز، وأطلق عليها اسم "مريم"، ونشر فارس، عبر حسابه على تويتر، صورة ليد طفلته الرضيعة، صحبها بتعليق: "صرت متلك بى يا بييّ.. مريم يا فرحتى".

وكان المطرب اللبنانى فارس كرم، أعلن لأول مرة عن زواجه رسميا، على الهواء بأحد البرامج الفنية، فى مايو 2020، مؤكدا أنه أخذ هذه الخطوة بعد إلحاح والدته عليه، خاصة أن أمنيتها الأولى والأخيرة هى حضور فرحه، موضحا أنه تزوج منذ فترة قريبة جدا بعد شائعة زواجه الأخيرة.

وقال فارس كرم: "أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الشائعات الكثيرة بأن فارس اتجوز ولا ما اتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعلياً نقطة ومن أول السطر".

وأضاف كرم: "أنا تزوجت بعد الشائعات اللى طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم"، لافتا أنه يتمنى أن يرزقه الله بطفل ليطلق عليه اسم "كرم" على اسم والده والذى كتب اسمه على يده.