شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: مبحبش قعدة البيت وبحضر لأكثر من عمل فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان شريف دسوقى أثناء تواجده فى أكاديمية الفنون على هامش لقائه بطلاب معهد الفنون الشعبية، أن مهما حدث له من ظروف إلا أنه حريص على صلته بطلاب المعهد الذى يلقى لهم محاضرات من 4 سنوات عن فن الحكى.

وقال دسوقى: "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله.

وأضاف دسوقى قائلا:"المرحلة الحالية أتلقى بروتوكول العلاج، وأحضر لأكثر من عمل فنى، خاصة أننى لا أحب قعدة البيت.

وفى نهاية الندوة كرم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، الفنان شريف دسوقى، وأهداه شهادة تقدير".