شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: مبحبش قعدة البيت وبحضر لأكثر من عمل فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان شريف دسوقى أثناء تواجده فى أكاديمية الفنون على هامش لقائه بطلاب معهد الفنون الشعبية، أن مهما حدث له من ظروف إلا أنه حريص على صلته بطلاب المعهد الذى يلقى لهم محاضرات من 4 سنوات عن فن الحكى.
وقال دسوقى: "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله.
وأضاف دسوقى قائلا:"المرحلة الحالية أتلقى بروتوكول العلاج، وأحضر لأكثر من عمل فنى، خاصة أننى لا أحب قعدة البيت.
وفى نهاية الندوة كرم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، الفنان شريف دسوقى، وأهداه شهادة تقدير".
ورحب الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون بالفنان شريف دسوقى الذى اجتمع بطلاب المعهد العالى للفنون الشعبية فى ندوة وحوار مفتوح.
وقال نقيب المهن التمثيلية:"طول الوقت شريف دسوقى يلتقى بطلاب الأكاديمية، ويلقى محاضرات لهم لأنه أفنى حياته للفن، وعاش فى المسرح"، مضيفا: "أقول له حمد الله على السلامة بعد إجرائه عملية بتر فى ساقه وإن شاء الله يرجع لفنه مرة أخرى".
يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.