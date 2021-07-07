شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب لـ مشاهدة After Yang بالتزامن مع مشاركته في مهرجان كان السنيمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيلم After Yang، واحد من أهم الأفلام المشاركة في مهرجان كان السينمائى الذى بدأت دورته الـ 74 أمس على أن يستمر إلى يوم 17 يوليو المقبل.

احتوى فيلم After Yang على عدة أسباب هامة جعلته من أهم أفلام هذه الدورة من المهرجان، ومنها:

الحبكة الدرامية لـ فيلم After Yang مشوقة، وممتعة. أبطال العمل مميزين ومحبوبين من أغلب متابعى السينما العالمية من حول العالم. مخرج العمل كوجونادا الذى حصل على تعليقات إيجابية عديدة من متابعى السنيما العالمية بعد فيلمه Columbus ، الذى طرح في 2017.

فيلم فيلم After Yang من بطولة جودي تيرنر سميث، كولين فاريل، هالي لو ريتشاردسون، جاستن إتش مين، كليفتون كولينز جونيور، وغيرهم.

ويدور فيلم فيلم After Yang في المستقبل القريب، حيث تبدأ عائلة عصرية في طرح أسئلة حول الحب والتواصل والخسارة بعد فقدانهم لـ مساعدهم الذكى، ومن المقرر وصول العمل إلى عدد من دول العالم في خلال الفترة المقبلة.