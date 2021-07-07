شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تودع "شقة 6" بعد أيام .. والمخرج يكثف ساعات التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويودع فريق عمل مسلسل "شقة 6"، للفنانة روبى، التصوير تماما، حسبما أكد مخرج العمل محمود كامل لـ"الخليج 365"، والذى أوضح أنه يصور حاليا المشاهد الأخيرة للعمل، والتى سيستغرق تصويرها أيام قليلة، ويدخل العمل بعدها فى عمليات المونتاج والمكساج، وتجسد روبى ضمن أحداث المسلسل دور صحفية تحقيقات تواجه عدة قضايا.

وتدورأحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.