وفاة شقيقة الفنانة وفاء سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة وفاء سالم، وفاة شقيقتها الكبرى هناء رحال، اليوم الأربعاء 7 يوليو الجاري.

وكتب وفاء على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "رحلت أختي الكبرى هناء رحال .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر قلوب بناتها رهف ولما وشيرين وقلوبنا جميعًا".

وكان آخر أعمال الفنانة وفاء سالم هو مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنلنة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، ، بدرية طلبة، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.