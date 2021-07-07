أميتاب باتشان ينعى ديليب كومار بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى النجم الهندي أميتاب باتشان، زميله الفنان ديليب كومار، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، عن عمر يناهز الـ 98 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أميتاب باتشان، صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"مثلي الأعلى ديليب، الصديق، الذي لم يسبق له مثيل، لقد أزال الستار عن عصر ملحمي كبير لن يتكرر".

وأعلن خبر الوفاة أحد أقرباء كومار على حسابه في "تويتر" صباح اليوم الأربعاء، وعلق: "بقلب يعتصره الحزن والأسى، أُعلن وفاة محبوبنا ديليب ساب منذ دقائق".

وأضافت التقارير أنه دخل إلى المستشفى وخرج منه خلال الشهر الماضي بعد دخوله لأول مرة وهو يعاني من ضيق فى التنفس ثم تم تشخيصه بتراكم السوائل بين الأغشية خارج الرئتين.

وكان كومار متزوجا من الممثلة سايرا بانو التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينات والسبعينات.