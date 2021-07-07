تجاهل قواعد مهرجان كان.. سبايك لي يُقبل جودي فوستر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وضعت إدارة مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 74 عدة قواعد حفاظًا على سلامة الضيوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولكن المخرج سبايك لي رئيس لجنة تحكيم المهرجان هو أول من كسر تلك القواعد، إذ قام بتقبيل عدد كبير من الضيوف وصناع المهرجان، ومنهم مهرجان كان تيري فيرمو ورئيس المهرجان بيير ليسكور والنجمة جودي فوستر وأيضا وزيرة الثقافة الحالية الفرنسية، روزلين باشلو والتي أصيبت بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي.

ويُعرَض في المهرجان 24 فيلماً مدرجاً ضمن المسابقة الرسمية أمام آلاف المشاركين في المهرجان ولجنة تحكيم برئاسة المخرج النيويوركى سبايك لي الذي اختير لتولى هذه المهمة فى 2020، ووافق على اختياره مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضي.