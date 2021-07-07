ظهرت مع والدتها "مونيكا بيلوتشي".. من هي ديفا كاسيل ابنة أجمل امرأة في العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بين المقارنة والبحث عن ملامح التشابه بينها وبين والدتها أيقونة الأنوثة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، تصدرت عارضة الأزياء ديفا كاسل مواقع التواصل، بعد ظهورهما معا على غلاف مجلة "فوج الإيطالية، ليتجدد السؤال عن الجميلة التي خطفت الأنظار.

وفي التقرير التالي يقدم "الخليج 365" أبرز المعلومات عن "ديفا".

وتبلغ ديفا 17 عاما عاما، إذ ولدت في 12 سبتمبر 2004، في العاصمة الإيطالية "روما".

وتجمع الفاتنة الشابة بين الأصول الفرنسية لوالدها النجم الفرنسي فينسنت كاسل، والإيطالية من والدتها النجمة مونيكا بيلوتشي " أجمل نساء العالم".

في 2013 أعلن والديها مونيكا وفنسنت انفصالهما بعد زواج دام 14 عاما، وكانت وقتها في السابعة من عمرها، ولديها شقيق واحد يدعى "ليوني".

وعلى خطى والدتها، بدأت ديفا رحلتها مع عالم عروض الأزياء، واختارها بيت أزياء دولتشي أند جابانا الوجه الإعلاني لعطر " دولتشي شاين "

طاردت ديفا العام الماضي شائعات عن خضوعها لجراحة تجميل لزيادة ملامح الشبه مع والدتها، إلا أنها نفت ذلك.

لدى ديفا متابعة ما يقرب من 600 ألف شخص على حسابها في موقع "إنستجرام".