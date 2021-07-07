مونيكا بيلوتشي أجمل امرأة في العالم.. "تعرضت للخيانة مرتين وتركت الدراسة لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها مع ابنتها ديفا كاسل لأول مرة لصالح مجلة فوغ الإيطالية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن مونيكا بيلوتشي:

- مونيكا بيلوتشي من مواليد 30 سبتمبر 1964 بستيا دي كاستيلو أومبريا في إيطاليا.

- هي الابنة الوحيدة لوالدها باسكويل بيلوتشي ووالدتها برونيلا بريجانتي.

- -عاشت مونيكا بيلوتشي معظم حياتها في سان جوستينو، والتحقت بجامعة بيروجيا لدراسة القانون، وتُجيد الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

- بدأت حياتها المهنية كموديل لدفع رسوم دراستها، إلا أنها بعد فترة تخلت عن دراستها لتتفرغ للعمل بعروض الأزياء.

- في عام 1988، انتقلت إلى مركز الأزياء الأوروبية في ميلانو، وبعد مرور عام واحد أصبحت مونيكا اسما معروفا في عالم عروض الأزياء في باريس ووصلت شهرتها حتى نيويورك.

- انطلاقتها التمثيلية الحقيقية جاءت عام 1996، من خلال فيلم The Apartment، بعدما تألقت من خلال دور "ليزا".

- مونيكا بيلوتشي تحتل المرتبة 21 من بين 100 امرأة هي الأكثر إثارة في كل العصور وفقا لمجلة Men's Health، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.

- من أهم أفلامها Malena وBrotherhood of the wolf و Under Suspicion وIrreversible وTears of the Sun و The Matrix Reloaded و he Passion of the Christ و The Brothers Grimm و Le Deuxieme soufflé و Don't Look Back و The Sorcerer's Apprentice ،Shoot 'Em Up، وRobots، وOn the Milky Road، وNekrotronic، وغيرها.

- تزوجت مونيكا بيلوتشي لأول مرة من كلاوديو كارلوس باسو في العام 1990 ولمدة أربعة أعوام، ثم تزوجت من النجم الفرنسي فينسنت كاسيل عام 1999 بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير فيلم The Apartment، وأنجبت منه "ديفا" المولودة في عام 2004 و"ليوني" المولودة في عام 2010، وانفصلا عام 2013 ولم يفصحا عن الأسباب.

- في أبريل 2016، حلّت مونيكا بيلوتشي ضيفة على برنامج Yes I'm Famous عبر شاشة "MBC مصر"، وخلال اللقاء تحدثت عن التشابه بين قصة حياتها وفيلم Malena، عدا أن تكون قصدت استقطاب غيرة النساء مثل بطلة الفيلم التي كانت تغوي الرجال، إذ أنها على العكس، علاقتها بوالدتها قوية وجدتها وكل النساء في حياتها، لذا تحب المرأة وعبّرت عن آلامها في العديد من أعمالها، كما أنها تعرّضت للخيانة في حياتها من الرجال، مؤكدة أنهم لا يحبون المرأة القوية المستقلة.