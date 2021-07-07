جمهور ديليب كومار يلتف حول جثمانه بعد خروجه من المستشفى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لجثمان النجم الهندي العالمي ديليب كومار، بعد وفاته اليوم.

وكانت الصور أوضحت خروج "ديليب" من المستشفى بعد وفاته بساعات قليلة، وحول جثمانه عددا من جمهوره والمقربين.

وتداولت بعض الأقاويل عن سبب وفاة "ديليب كومار" أنه أُصيب بفيروس كورونا منذ أيام، بعد وفاة اثنين من الأشقاء بنفس الفيروس.

وأعلن خبر الوفاة أحد أقارب كومار على حسابه في "تويتر" صباح اليوم الأربعاء، وعلق: "بقلب يعتصره الحزن والأسى، أُعلن وفاة محبوبنا ديليب ساب منذ دقائق".

وأضافت التقارير أنه دخل إلى المستشفى وخرج منه خلال الشهر الماضي بعد دخوله لأول مرة وهو يعاني من ضيق فى التنفس ثم تم تشخيصه بتراكم السوائل بين الأغشية خارج الرئتين.

وكان كومار متزوجا من الممثلة سايرا بانو التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينات والسبعينات.