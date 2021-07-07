بركان غضبه قاد".. رسائل حب لشهداء ملحمة "البرث""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"شهيدنا يبقى دائما في قلوبنا..نخلد بطولته ونقف مع ووراء كل بطل يكمل مسيرته..وفي صمود لا حدود له نقول لكل معتدي إحنا مش بتوع حداد، وكل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات"، رسائل حرصت على تأكيدها الأغاني التي قدمت عن شهداء و أبطال ملحمة "كمين البرث"، وكانت أولها "قالوا إيه" التي قدمها أبطال الكتيبة 103 من قوات الصاعقة.

ومع حلول الذكرى الرابعة للملحمة التي دارت أحداثها في كمين "البرث" يوم 7 يوليو 2017، وشهدت استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة في هجوم إرهابي، نرصد أبرز الأغاني التي قدمت عنها.

وكانت البداية من رفاق الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وأبطال الكتيبة "103" صاعقة، إذ حرص الرائد بالمعاش محمد طارق الوديع على تخليد بطولات زملائه، وكتب الهتاف الذي أنشده أبطال الصاعقة المصرية "قالوا إيه"

وتقول كلماته " قالوا إيه إيه علينا دول وقالوا إيه؟، منسي بقى اسمه الأسطورة من أسوان للمعمورة، وقالوا إيه؟، شبراوي وحسنين عرسان، قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان، و قالوا إيه..قالوا إيه علينا دول؟، خالد مغربي دبابة بطل وجنبه إحنا غلابة..وقالوا إيه ؟.

ومن تمجيد البطولة إلى التأكيد على روح الصمود، قدم المطرب أحمد جمال من ألحانه وكلمات طارق وديع أيضا، أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، وتقول كلماتها "إحنا مش بتوع حداد إحنا نار تحت الرماد،إحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش، منسي 100 مليون يموتوا و البلد دي متنحنيش، الولاد راضيين يموتوا.. الولاد عاشقين ترابها".

ومعبرا عن حال كل بطل قبل استشهاده قدم المطرب وائل الفشنى من كلمات الشاعر الشاب عادل حسان الأغنية التي في نهاية مسلسل "الإختيار"، وتقول كلماتها" ماتدمعيش يا امايا مت عشان أعيش، أوعاكي يا اما تأني وتزعلي، شوفي العساكر جندي جندي وأسالي، ابني مات حس بأهات..ابنك بطل مهما حصل..متدمعيش يا امايا".

ومن قلب ميدان التحرير شارك نخبة من نجوم ونجمات الفن بمشاركة رموز من مختلف فئات الشعب المصري، في تقديم الأغنية التي عرضت في ختام ثاني أجزاء مسلسل"الإختيار"، والتي كتبها الشاعر أحمد حسن راؤول، وتقول "إحنا مش بتوع حداد، إحنا بركان غضبه قاد، حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا وليه معاد، احنا 100 مليون مبروك، منسي ده ابنك واخوك، كل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات".