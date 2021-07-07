شيماء سيف توجه رسالة للفنان كريم عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها بمشاركتها مع الفنان كريم عبد العزيز في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

ونشرت "سيف" صورة تجمعها بالفنان كريم عبد العزيز من العرض الخاص للفيلم، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"من العرض الخاص لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وأضافت :" النجم الجميل كريم عبد العزيز اللي كان ليا الشرف إني أكون معاه فى الفيلم هو وكل النجوم الغاليين وإخراج أستاذي الغالي جدا جدا أحمد الجندي وإنتاج الشركة المحترمة شركة أوسكار أستاذ وائل عبد الله".

وتابعت :"الفيلم حلو جدا وشربات أنصحكم بمشاهدته".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله.