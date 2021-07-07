والد فايز السعيد يمر بوعكة صحية.. والفنان ينشر صوره ويدعو له بالشفاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض السعيد النقبي، والد الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، لوعكة صحية، كشف عنها الأخير لكنه لم يفصح عن تفاصيلها، مكتفياً بالدعاء لوالده بالشفاء، وطالب الجمهور بالدعوات لوالده.

ونشر فايز السعيد، عبر حسابه في “إنستغرام”، صوراً جمعته بوالده من مناسبات سابقة، معلقاً عليها بتمني الشفاء العاجل لوالده، فكتب: “اللهم اشفِ والدي وحبيبي وسندنا وتاج راسي شفاء لا يغادر سقماً يارب العالمين.. دعواتكم أحبتي لأبوي”.

وتفاعل مع فايز السعيد عدد كبير من نجوم الفن، حيث تركوا تعليقات على منشوره، متمنين لوالده الشفاء العاجل، وأن يطيل الله في عمره ويحفظه ويطمئنه عليه.

ومن بين من دونوا تعليقات: لطيفة التونسية، نهى نبيل، أسما لمنور، حسام كامل، رحمة رياض، حنان رضا، لجين عمران، بلقيس فتحي، عبدالله بوشهري، فهد الناصر، ومحمد الشعيبي.

ومؤخراً، بدأت الإعلامية والشاعرة الكويتية، نهى نبيل، خطواتها الأولى نحو المشاركة في عالم الأغاني، حيث تكلل حديثها مع فايز السعيد، حينها، بالدخول حيز التنفيذ، حيث أعلن الأخير غناءه وتلحينه من أشعارها وذلك في أول تعاون بينهما. وكشف السعيد عن التعاون مع نهى نبيل من خلال أغنية تحمل عنوان: “حرمت عيني”، في أول تجربة لها بكتابة الأغاني.

وطرح فايز السعيد الأغنية عبر قناته في موقع “يوتيوب”، وعلق على منشوره قائلاً: “جديد الفنان فايز السعيد حرمت عيني، كلمات الشاعرة نهى نبيل، ألحان وغناء سفير الألحان فايز السعيد، مكساج جاسم محمد، يمكنكم الاستماع للأغنية كاملة”.