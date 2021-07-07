محمد الشعيبي في أول تعليق بعد فقدانه شقيقته.. ترك كلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لايزال الفنان السعودي، محمد الشعيبي، يعيش حالة من الحزن بسبب فقدانه شقيقته الصغرى “سميرة الخياط”، التي ودعت عالمنا قبل فترة، حيث كتب أول تعليق له بعد الوفاة، تاركاً كلمات مؤثرة، ووجه الشكر للجمهور والمتابعين على وقوفهم بجانبه.

وتمنى الشعيبي أن يجبر الله خاطره بسبب حالة الحزن التي يعيشها، وأن يرى الفرح في كل ما يريد، متمنياً العوض الجميل من الله، كما ثمن مشاعر الجمهور والمقربين تجاهه في فقدان والده، موجهاً لهم الشكر على وقفتهم بجانبه.

وكتب، قائلاً: “اللهم جبراً يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، يارب العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم درباً لا تضيق به الحياة، وقلباً لا يزول منه الأمل”.

وأضاف: “اللهم ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأمل لا يخيب اللهم طمأنينة وثبات لا سقوط ولا تعثر، (شكراً لوجودكم لمشاعركم الطيبة لدعائكم ولحبكم.. الله يحفظكم من الشر)”.

في السياق ذاته، كان قد وثَّق الفنان بدر الشعيبي زيارته إلى قبر شقيقته “سميرة الخياط”، بعد رحيلها بأيامٍ قليلة، وتحديداً في أول جمعة لوفاتها، وذلك في مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يستعين بالماء حول قبرها.

ونشر بدر الشعيبي مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، وهو يقوم بزيارة قبر والدته “فردوس سالم خليل بورشيد”، حيث دوَّن رسالةً مؤثرةً لها عن يوم فراقها، وتمنَّى لها الرحمة والمغفرة.

وكتب بدر، قائلاً: “في تاريخ 3/7 سنة 2018، تحديداً يوم الثلاثاء الساعة 5 الفجر.. كان آخر يوم فيه وصلج وأول يوم من فراقك.. يا يما هذا أصعب يوم يمر بقصتي وياج”.

وتابع: “ربي يرحمج ويغفرلج إنتي وأبوي وأختي عساكم بالجنة الباردة.. ولو يمر الوقت بيتم يوم الفراق كأنه اليوم اللهم لا اعتراض على حكمتك”.

وتوفيت الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين محمد وبدر الشعيبي، في 29 يونيو الماضي، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية، على خلفية إجرائها عملية زراعة نخاع.