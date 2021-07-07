ريم الشريف تطرح “طمني عنك حب”.. ومفجآت عالمية في الكليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة ريم الشريف أغنيتها الجديدة “طمني عنك” باللهجة العراقية.

أغنية “طمني عنك” من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان الفنان العراقي نور الزين وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. أما الكليب فتمّ تصويره بعدسة المخرج فادي حداد، ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ويقول مطلع الأغنية: “طمنِّي عنَّك حُب وينَك بِديت اتعب مخنوگ مِتعَذِّب مِحتاجك وظل بالي كُلِّش تَعَب حالي معقولة بالتالي ما شوفَك اْقبالي لا قَصَّرت يالغالي قلبي قلبي بعده يِحِبَّك عُمري عُمري ضايع بعدَك روحي روحي تريدْ تشِمَّك ما مِتعلِّم أبعِد عنَّك”.

تعد هذه التجربة الثانية لريم الشريف على صعيد اللهجة العراقية وتحديداً بعد أغنيتها “آني حرّة”. أما كليب الأغنية، فأتى على قدر التوقعات، وأكثر.

ولم يخلُ العمل المصوّر من اللوحات الفنية الراقصة التي حملت توقيع فرقة المياس بإدارة مصمم الرقص العالمي نديم شرفان، حيث تناغمت حركات الشريف الراقصة مع إيقاع صوتها. تألّقت الشريف في الكليب بأربع إطلالات مختلفة حملت توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون.

واللافت في الكليب استخدام الشريف لتاج Elrond crown من الفيلم العالمي The hobbit، لتكون الفنانة الأولى على مستوى العالم التي تستخدم هذا التاج بعد ظهوره في الفيلم الشهير.

وتألقت ريم ريم في الكليب بـ 4 إطلالات مختلفة حملت توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون، إذ بدت بغاية الجمال والأناقة.