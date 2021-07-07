شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور بصحبة زوجته وأولاده الأربعة فى الغردقة: أولادنا هما روح الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى الفنان محمد نور، الإجازة الصيفية برفقه أسرته في الغردقة، ونشر محمد نور صور، عبر حسابه على إنستجرام، وهو يستمتع بالعطلة مع أولاده وزوجته، وفى صور أخرى نشر صورة لأولاده وكتب عليها قائلا:" أولادنا هما روح الحياة، هما الضحكة البريئة، والحياة البسيطة السهلة، ربنا يحفظ أولادنا جميعا من كل شر".

وكشف محمد نور لقاء سابق في "تليفزيون الخليج 365 عن تأليف النجم أحمد السقا لبعض من أغانيه"، قائلاً: "أحمد السقا شخص عملى جدا وزمان لما عملنا أغنية "قطر الحياة" فى فيلم "تيتو" كسر باب مكتب طارق العريان عشان يطلع منه الأورج عشان يسمع الأغنية، وطارق كان بيتحسر وقتها لأن الولد اللى كان معاه المفتاح مشى خلاص".

وأضاف محمد نور خلال لقائه فى "تليفزيون الخليج 365"، وقت فيلم "تيتو" أحمد السقا سمعنى كلمات قلتله دى حلوة جدا، وعملتها أغنية "مالك يا ترى" لحنتها ومحمد علام وزعها ونزلتها الصيف اللى فات بعد 17 سنة من وقت ما قالى كلماتها واتفاجئ بعد ما نزلت، وكلمنى وقالى الله يا نور جامدة جدا.

وتابع محمد نور أنا بحب أحمد السقا جدا وإحنا بنعمل أغنية جديدة هايكون اسمها "المرة دى" وهتنزل في المينى ألبوم بتاعى قريب جدا، وبتعاون أيضا في الألبوم ده مع عزيز الشافعى وأسماء كبيرة أخرى هانقولها قريب ان شاء الله.