شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يعلن عن مسلسله الجديد فيصل إكس : " استنونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن عمله الجديد، مسلسل"فيصل إكس ابو كليبس" وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا "أستنوا إكس"،وهنأه كل من الفنان شيكو و الفنان محمد أنور متمنين له النجاح و التوفيق

وظهر الفنان محمد عبد الرحمن، ضيف شرف في فيلم " مش أنا " للنجم تامر حسنى ، والفيلم يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

وآخر أعمال محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم ويعتبر من نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.