شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: لما بشوف سعادة الناس على المسرح بحس إنى طاير فى السما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك النجم هانى رمزى، جمهوره بصورة من مسرحيته الجديدة "أبو العربى"، عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها قائلا:" فعلا المسرح له سحر خاص لما بشوف سعادة الناس وأسمع ضحكتهم بحس إنى طاير فى السما".



هانى رمزى

كان النجم هانى رمزى قد أستأنف عرض مسرحية "أبو العربى"، خلال الأيام الماضية بعد توقفها بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهر.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003.

يشارك في بطولة مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى كل من الفنان حجاج عبد العظيم والفنان محمد جمعة والفنان أحمد فتحى والفنان عمرو عبد العزيز والفنانة داليا البحيرى والمسرحية من تاليف محسن رزق.

يذكر أن النجم هانى رمزى أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه في السينما وحقق نجاح كبير، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بينما كشف رمزى، عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .

شارك النجم هانى رمزى، جمهوره بصورة من مسرحيته الجديدة " أبو العربى"، عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" فعلا المسرح له سحر خاص لما بشوف سعادة الناس وأسمع ضحكتهم بحس إنى طاير فى السما".