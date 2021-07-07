شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: شريف دسوقى أفنى حياته فى الفن وعاش فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون بالفنان شريف دسوقي الذى يجتمع حاليا بطلاب المعهد العالى للفنون الشعبية فى ندوة وحوار مفتوح.

وقال نقيب المهن التمثيلية:"طول الوقت شريف دسوقى يلتقى بطلاب الأكاديمية، ويلقى محاضرات لهم لأنه أفنى حياته للفن، وعاش فى المسرح"، مضيفا: "أقول له حمد الله على السلامة بعد إجرائه عملية بتر فى ساقه وإن شاء الله يرجع لفنه مرة أخرى".

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.