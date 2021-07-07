كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:57 مساءً - كشف الدكتور ” محمد عوض تاج الدين ” مستشار الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” للشئون الصحية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” في تصريحات تلفزيونية له .
فأشار محمد عوض تاج الدين إلى أن دلال عبد العزيز تعاني من ” متلازمة كوفيد طويل الأمد ” وهي حالة نادرة تصيب واحداً من كل 10 ناجين من فيروس كورونا .
حيث أن هذه المتلازمة تتضمن 43 عارضاً يعانيها المصاب جراء كورونا في مرحلة ما بعد التعافي من الفيروس منها تليف الرئيتين وهو ما تعاني منه دلال عبد العزيز .
ومن بين الأعراض أيضاً الشعور بالألم في بعض مناطق الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود وصعوبة جزئية في التنفس إلى جانب حدوث احتقان وتليفات في الرئة .
وأضاف مستشار السيسي أن الأطباء يتعاملون مع التليف لدى الفنانة دلال عبد العزيز ويحاولون إيقافه مؤكدا على أن لا فترة زمنية محددة للتخلص منه .
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس السيسي عن حالة دلال عبد العزيز : ” تعاني من متلازمة كوفيد طويل الأمد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.