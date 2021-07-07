مستشار الرئيس السيسي عن حالة دلال عبد العزيز : ” تعاني من متلازمة كوفيد طويل الأمد “

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:57 مساءً - كشف الدكتور ” محمد عوض تاج الدين ” مستشار الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” للشئون الصحية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” في تصريحات تلفزيونية له .

فأشار محمد عوض تاج الدين إلى أن دلال عبد العزيز تعاني من ” متلازمة كوفيد طويل الأمد ” وهي حالة نادرة تصيب واحداً من كل 10 ناجين من فيروس كورونا .

حيث أن هذه المتلازمة تتضمن 43 عارضاً يعانيها المصاب جراء كورونا في مرحلة ما بعد التعافي من الفيروس منها تليف الرئيتين وهو ما تعاني منه دلال عبد العزيز .

ومن بين الأعراض أيضاً الشعور بالألم في بعض مناطق الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود وصعوبة جزئية في التنفس إلى جانب حدوث احتقان وتليفات في الرئة .

وأضاف مستشار السيسي أن الأطباء يتعاملون مع التليف لدى الفنانة دلال عبد العزيز ويحاولون إيقافه مؤكدا على أن لا فترة زمنية محددة للتخلص منه .