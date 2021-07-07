فنانة تونسية شهيرة تكشف عن تلقيها تهديدات بالقتل وتعرضها للضرب من جيرانها

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” يسرا المسعودي ” ضيفة في برنامج ” عيش صباحك ” عبر إذاعة نجوم إف إم مع المذيعان : ” يوسف التهامي وفانا إمام ” .

وخلال اللقاء كشفت يسرا المسعودي عن بعض المواقف الصعبة التي مرت بها أثناء إقامتها في مصر فقالت أنها علمت أثناء إقامتها بأحد الشقق السكنية التي كانت قد استأجرتها بأنها شقة ” مشبوهة ” على حد وصفها .

وكان يتردد عليها بعض الرجال الذين كانوا يريدون الانتقام من ساكنيها قبلها ولم يكونوا على علم بأنها مستأجرة جديدة حتى وصل الأمر إلى تلقيها تهديدات بالقتل .

وأضافت يسرا المسعودي أنها تركبت هذه الشقة بعد ذلك واتجهت لاستئجار شقة أخرى في مكان جديد لتتفاجئ بسيدت العمارة السكنية يشعرون بالغيرة تجاهها ويتهمونها بأنها قد تسرق أزواجهم منهن بسبب جمالها .

فقالت : ” الستات اللي في العمارة انتي أجنبية واحنا خايفين على اجوازنا .. وكلت علقة محترمة ” .