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كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:57 مساءً - أجرت الفنانة ” دينا الشربيني ” لقاءا مع عدد من المراسلين الصحفيين على هامش حضورها للعرض الخاص لفيلمها الجديد ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين ” الذي أقيم يوم أمس الثلاثاء .
وتحدثت دينا الشربيني عن طبيعة دورها في الفيلم وكواليس العمل .. وعن أعمالها القادمة كشفت عن إنشغالها في الوقت الحالي بتصوير مسلسل ” الزيارة ” في لبنان والمكون من 8 حلقات .
وخلال اللقاء سأل أحد المراسلين دينا الشربيني عن إمكانية عودتها للفنان ” عمرو دياب ” خاصة بعد قيامها بنشر صورة لإبنته ” نور ” مؤخرا بمناسبة عيد ميلادها .. وهل هذا التصرف يعد تمهيدا لعودتهما أم كان على سبيل المجاملة .
وهو الأمر الذي أدى إلى إنفعال وإنسحاب الفنانة دينا الشربيني من المؤتمر الصحفي وقالت : ” انتو فظاع .. امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إنفعال وإنسحاب دينا الشربيني من مؤتمر صحفي والسبب ” عمرو دياب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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